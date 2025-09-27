Begin typing your search...

    Power shutdown on September 29 in Chennai's Ramapuram

    Supply will be resumed before 2 pm, if the works are completed

    AuthorDTNEXT BureauDTNEXT Bureau|27 Sept 2025 5:58 PM IST
    Power shutdown on September 29 in Chennais Ramapuram
    X
    Representative Image (ANI) 

    CHENNAI: Power supply will be suspended in the following areas on Monday for carrying out various maintenance works.

    Supply will be resumed before 2 pm, if the works are completed.

    Ramapuram: TV Nagar, Krishnaveni Nagar, Lalithambal Nagar, Rojambal Nagar, Srilakshmi Nagar, Karthik Balaji Nagar, Sabari Nagar, DLF, Guptha Company, Mount Poonamallee Main Road, Kamala Nagar, Sree Ram Nagar, Venkateswara Avenue, Subasree Nagar.

    power supplyMaintenance worksPowercut
    DTNEXT Bureau

      Next Story
      Related Articles
      Most Read

      © Copyright | Powered by Hocalwire

      X