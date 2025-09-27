Begin typing your search...
Power shutdown on September 29 in Chennai's Ramapuram
CHENNAI: Power supply will be suspended in the following areas on Monday for carrying out various maintenance works.
Supply will be resumed before 2 pm, if the works are completed.
Ramapuram: TV Nagar, Krishnaveni Nagar, Lalithambal Nagar, Rojambal Nagar, Srilakshmi Nagar, Karthik Balaji Nagar, Sabari Nagar, DLF, Guptha Company, Mount Poonamallee Main Road, Kamala Nagar, Sree Ram Nagar, Venkateswara Avenue, Subasree Nagar.
