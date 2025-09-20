Begin typing your search...

    Power shutdown on September 22 in Chennai's Koyambedu Market

    Power supply will be resumed before 2 pm, if the maintenance works are completed.

    AuthorDTNEXT BureauDTNEXT Bureau|20 Sept 2025 5:57 PM IST
    Power shutdown on September 22 in Chennai's Koyambedu Market
    CHENNAI: Power supply will be suspended at the following locations on Monday from 9 am to 5 pm due to urgent work on 11kV bus bay extension for the Creation of 11kV Power Transformer – III at 33 KV Koyambedu Market Power Station. Power supply will be resumed before 2 pm, if the maintenance works are completed.

    Koyambedu Market: Srinivasa Nagar, Bhaktavaschalam Road, Semathaman Nagar, Idar Road, Mettukulam, New Colony, Thiruveethi Amman Koil Street, Chinmaya Nagar, Nelkundram, Azhwar Thiru Nagar, Mookambika Nagar, Alagammal Nagar, Krishna Nagar, Bhubaneswar Nagar.

    KoyambeduPower shutdownpower supply
