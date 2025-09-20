Begin typing your search...
Power shutdown on September 22 in Chennai's Koyambedu Market
Power supply will be resumed before 2 pm, if the maintenance works are completed.
CHENNAI: Power supply will be suspended at the following locations on Monday from 9 am to 5 pm due to urgent work on 11kV bus bay extension for the Creation of 11kV Power Transformer – III at 33 KV Koyambedu Market Power Station. Power supply will be resumed before 2 pm, if the maintenance works are completed.
Koyambedu Market: Srinivasa Nagar, Bhaktavaschalam Road, Semathaman Nagar, Idar Road, Mettukulam, New Colony, Thiruveethi Amman Koil Street, Chinmaya Nagar, Nelkundram, Azhwar Thiru Nagar, Mookambika Nagar, Alagammal Nagar, Krishna Nagar, Bhubaneswar Nagar.
