    Power shutdown on September 18 in Chennai's Korattur, Ramapuram, Poonamallee and Perambur

    Supply will be resumed before 2 pm, if the works are completed.

    AuthorDTNEXT BureauDTNEXT Bureau|16 Sept 2025 7:03 PM IST
    Representative Image 

    CHENNAI: Power supply will be suspended in the following areas on Thursday for carrying out various maintenance works. Supply will be resumed before 2 pm, if the works are completed.

    Korattur: Annai Nagar, TVS Nagar, TNHB, Padi, MTH Road, Park Road, Dhathankuppam, Senthil Nagar, Teachers Colony, Lakshmipuram, Puthagaram, and Vivekanantha Nagar.

    Ramapuram: Giri Nagar, Kurinji Nagar, Anandam Nagar, Ambal Nagar, Kambar Salai, and Tamil Nagar.

    Poonamallee: By-pass, Golden Homes Flats, and MTC Depot.

    Perambur: Padmavathi Nagar, Thirumal Nagar, Surapet Main Road, Vijayalakshmi Nagar, Purushothaman Nagar, Venkatasai Nagar, KVR Nagar, Balaji Nagar, Moorthi Nagar, Kathitha Thozhulali Nagar, Kanci Nagar, Parimalam Nagar, TH Road, and Muthumariammna Koil Street.

    DTNEXT Bureau

