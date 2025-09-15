Power shutdown on September 17 in Chennai's Adyar, Sembium, Pammal and Taramani

CHENNAI: Power supply will be suspended in the following areas on Wednesday for maintenance works. Supply will be resumed before 2 pm, if the works are completed.

Adyar: Venkateshwara Nagar, MGR Nagar, Bypass Road, Devi Karumariamman Nagar, Sasi Nagar, Pathmavathi Nagar, Murugun Nagar, Vijaya Nagar, Gangai Nagar, Buvaneshwari Nagar, Ram Nagar, Nehru Nagar, Dandeeshwaram Nagar, Velachery Main Road, 100 feet Road, Rajalakshmi Nagar, Jegannathapuram, Thuruvpathyammam Koil, Gandhi Street, Tansi Nagar, VGP Selva Nagar, Seetharaman Nagar, Bhuvaneshwari Nagar, Velachery Main Road, Taramani, and Baby Nagar.

Sembium: MH Road, Kolllam Thotham, St.Mary's Road, Chockalingam Street, Chinna Kulanthai 1st to 4th Street, SSV Koil 1st to 3rd Street, NSK Street, Mathiazhagan Street, Sitaraman Nagar 1st to 6th Street, Narasimareddy Nagar 1st to 4th Street, Manali High Road, and School Road.

Pammal: East Main Road, Appasamy, Shankar Nagar Main Road, Gandhi Main Road, Sankar Nagar 2nd Cross Street, Shankar Nagar 17th to 27th Street, Pillaiyar Koil Street, and Tiruneermalai Main Road.

Taramani: Kamaraj Avenue 1st, 2nd Street and 3rd Cross Street, Kasthuribai Nagar, Canal Bank Road, Justice Ramaswamy Street, Venkatarathinam Nagar Main Road, Teachers Colony, 4th to 8th Main Road, 6th to 15th cross street and Indira Nagar.