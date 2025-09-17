Power shutdown on September 15 in Chennai's Adyar, Mathur, Red Hills, and Sembium

CHENNAI: Power supply will be suspended in the following areas on Friday for carrying out various maintenance works. Supply will be resumed before 2 pm, if the works are completed.

Adyar: Kasturba Nagar 1st Main Road and Cross Street, Nehru Nagar 1st to 4th Street, Bakthavatchalam Nagar 2nd to 5th Street.

Mathur: Chinnasamy Nagar, MMDA Main Road, Omakulam Street, Sakthi Nagar, Nehru Nagar, Perumal Koil Street, Telecom Nagar, Periya Mathur, Pudhu Nagar, Manjamabakkam, Assis Nagar, Agarsan Collage Road.

Red Hills: Sothuperumbedu, Giruthalapuram, Budhur, Arumanthai, Vichoor, Mettupalayam, Kandigai, Vellivoyal.

Sembium: Muthamizh Nagar 1st to 7th Block, Kodungaiyur Srinivasa Perumal Street, Meenambal Street, Gowthamapuram Housing Board, Periyar Nagar, Vyasarpadi, Thirupur Kumaran Street, SSV Koil Street, MPM Street, Subramani Nagar, Anjugam Nagar, Ramadass Nagar, United Colony, Thirumalai Nagar, Thirupathi Nagar, Thanikachalam Nagar, Ramalingam Colony, Kumaran Nagar, Roy Nagar, Vetri Nagar, Vetrivel Nagar, Red Hills Road, New Kamarajar Nagar, Shakthivel Nagar, Samadriya Colony, Raja Street.