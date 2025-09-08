Begin typing your search...
Power shutdown on September 10 in Chennai's Parivakkam and Kotturpuram
Supply will be resumed before 2 pm, if the works are completed.
CHENNAI: Power supply will be suspended in the following areas on Wednesday for maintenance work.
Supply will be resumed before 2 pm, if the works are completed.
Parivakkam: Annaikattucheri, Amuthurmedu, Thirumanam, Kavalcheri, Vayalanallur, Sorancheri, Oilcheri, and Chithukadu.
Kotturpuram: Rangarajapuram, Saidapet, Sri Nagar Colony, LDG Road, Venkatapuram, Velachery Main Road, Chitra Nagar, River View Road, and Housing Board.
Next Story