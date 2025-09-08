Begin typing your search...

    Power shutdown on September 10 in Chennai's Parivakkam and Kotturpuram

    Supply will be resumed before 2 pm, if the works are completed.

    AuthorDTNEXT BureauDTNEXT Bureau|8 Sept 2025 5:20 PM IST  ( Updated:2025-09-08 13:51:30  )
    Power shutdown on September 10 in Chennais Parivakkam and Kotturpuram
    X

    Representative Image (PTI) 

    CHENNAI: Power supply will be suspended in the following areas on Wednesday for maintenance work.

    Supply will be resumed before 2 pm, if the works are completed.

    Parivakkam: Annaikattucheri, Amuthurmedu, Thirumanam, Kavalcheri, Vayalanallur, Sorancheri, Oilcheri, and Chithukadu.

    Kotturpuram: Rangarajapuram, Saidapet, Sri Nagar Colony, LDG Road, Venkatapuram, Velachery Main Road, Chitra Nagar, River View Road, and Housing Board.

    power supplyMaintenance worksChennai shutdown
    DTNEXT Bureau

      Next Story
      Related Articles
      Most Read

      © Copyright | Powered by Hocalwire

      X