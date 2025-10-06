Power shutdown on October 7 in Chennai's Pallavaram, Avadi, Thirumullaivoyal, Mylapore and Poonamallee

CHENNAI: Power supply will be suspended in the following areas on Tuesday for carrying out various maintenance works. Supply will be resumed before 2 pm, if the works are completed.

Pallavaram: Durga Nagar, TNHB Colony, Celliamman Koil Street, Pillaiyar Koil Street, Chandra Nagar, CLC Road.

Avadi: Pondeswaram Kalaignar Nagar, Kovilpathagai Main Road, Poombozhil Nagar, Masuthi Street.

Thirumullaivoyal: CTH Road, Cholembedu Main Road, Nethaji Nagar, VOC Street, Thiru Vi Ka Nagar, Manigandapuram 1st to 16th Street, Kalainjar Nagar 1st to 3rd Street, VenuGopal Nagar, Ganesh Nagar.

Mylapore: R.K.Salai Main Road and 2nd to 9th Street, P.S. Siva Swamy Salai, Veeraperumal Koil Street, Bangaruammal Koil Street, Apparswamy Koil Street, Chidambaraswamy Koil 1st to 3rd Street, Indraniammal Street, Nagurathinam Colony, Bala Subramanian Street, Pallurkanniappan Street, Bheemasena Garden, Karpagambal Nagar, Sripuram Street, Srikrishnapuram Street, Llyods Lane, Appakanu Street, V.M.Street, T.T.K.Road, J.J.Mudali Road, Dwaraga Colony, Brindhavanam Street, Ganesapuram, Balakrishnan Road, Nainar Nadar Road, Natesan Road, Karnesswarere Pagoda Street, Karneesswarer Koil Street.

Poonamallee: By Pass Road, Parivakkam Road.