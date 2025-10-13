Begin typing your search...
Power shutdown on October 14 in Chennai's Avadi and Tirumullaivoyal
Supply will be resumed before 2 pm if the works are completed.
CHENNAI: Power supply will be suspended in the following areas on Tuesday for carrying out various maintenance works.
Avadi: Kovil Pathagai Poonga Street, Ashok Nagar, Bible College, Christ Colony, Nagammai Nagar, Ettiyamman Nagar, Kiruba Nagar, Thendral Nagar Balaji Nagar, CTH Road, Avadi, TVS Show Room, Bewell Hospital.
Tirumullaivoyal: Morai, Veerapuram, Kanniyamman Nagar, TSP Camp.
