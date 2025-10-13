Begin typing your search...

    Power shutdown on October 14 in Chennai's Avadi and Tirumullaivoyal

    Supply will be resumed before 2 pm if the works are completed.

    AuthorDTNEXT BureauDTNEXT Bureau|13 Oct 2025 6:34 PM IST  ( Updated:2025-10-13 13:10:46  )
    Representative image (PTI) 

    CHENNAI: Power supply will be suspended in the following areas on Tuesday for carrying out various maintenance works.

    Avadi: Kovil Pathagai Poonga Street, Ashok Nagar, Bible College, Christ Colony, Nagammai Nagar, Ettiyamman Nagar, Kiruba Nagar, Thendral Nagar Balaji Nagar, CTH Road, Avadi, TVS Show Room, Bewell Hospital.

    Tirumullaivoyal: Morai, Veerapuram, Kanniyamman Nagar, TSP Camp.

    DTNEXT Bureau

