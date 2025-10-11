Power shutdown on October 13 in Chennai's Ambattur, Pallavaram West, Alamathy and Thirumullaivoyal
Supply will be resumed before 2 pm, if the works are completed
CHENNAI: Power supply will be suspended in the following areas on Monday for carrying out various maintenance works.
Ambattur: Cholapuram Main Road, Vivek Nagar, Nehru Nagar, Indra Nagar, Ganapathy Nagar, Krishnapuram Extension, Manthoppu Area, Hospital Road, Arjuna Nagar, and MTH Road.
Pallavaram West: Chavadi Street, IHFD Colony, GST Road, Pallavaram Bus Stand, Ponds Bridge, Arunthathipuram, Valluvar Pettai, Ranganathan Street, and IG Road signal.
Alamathy: Vanianchathiram, Kanji Kamakodi Nagar, Ramapuram, Kallikuppam, Kannigapuram, and Pudhukuppam.
Tirumullaivoyal: Padmavathy Nagar, Thendral Nagar, Murthy Nagar, Venkateshwara School Street, Vallalar Nagar, and Mullai Nagar.