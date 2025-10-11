Power shutdown on October 13 in Chennai's Ambattur, Pallavaram West, Alamathy and Thirumullaivoyal

Begin typing your search...

    Supply will be resumed before 2 pm, if the works are completed

    AuthorDTNEXT BureauDTNEXT Bureau|11 Oct 2025 7:35 PM IST  ( Updated:2025-10-11 14:08:25  )
    Power shutdown on October 13 in Chennais Ambattur, Pallavaram West, Alamathy and Thirumullaivoyal
    Representative Image (ANI) 

    CHENNAI: Power supply will be suspended in the following areas on Monday for carrying out various maintenance works.

    Supply will be resumed before 2 pm, if the works are completed.

    Ambattur: Cholapuram Main Road, Vivek Nagar, Nehru Nagar, Indra Nagar, Ganapathy Nagar, Krishnapuram Extension, Manthoppu Area, Hospital Road, Arjuna Nagar, and MTH Road.

    Pallavaram West: Chavadi Street, IHFD Colony, GST Road, Pallavaram Bus Stand, Ponds Bridge, Arunthathipuram, Valluvar Pettai, Ranganathan Street, and IG Road signal.

    Alamathy: Vanianchathiram, Kanji Kamakodi Nagar, Ramapuram, Kallikuppam, Kannigapuram, and Pudhukuppam.

    Tirumullaivoyal: Padmavathy Nagar, Thendral Nagar, Murthy Nagar, Venkateshwara School Street, Vallalar Nagar, and Mullai Nagar.

    DTNEXT Bureau

