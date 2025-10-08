Power shutdown on October 10 in Chennai's Mylapore, Thirumangalam, Pattabiram, Besant Nagar, Thirumullaivoyal and Avadi

CHENNAI: CHENNAI: Power supply will be suspended in the following areas on Friday for carrying out various maintenance works. Supply will be resumed before 2 pm if the works are completed.

Mylapore: TTK Road, Bheemanna Mudali 1st and 2nd Street, CV Raman Road, CP Ramasamy Street, Bheemanna Garden Road, Bawa Road, Anandha Road, Dr Rengard, Anandhapuram, Ashoka Street, Sri Labdhi Colony, Sundararajan Street, Lambeth Avenue, Subramaniam Street, Kanni Kovil Pallam, Vishsalakshi Thottam, Subburayan Salai, Narasimapuram, St Marys Road, RA Puram, VK Iyer Road, Srinivasa Road, Warren Road, Venkatesa Agraharam, South Mada Street, Jeth Nagar 1st to 3rd Street, TV Pettai Street, Vinayagam Street, VC Garden 1st to 3rd Street, JJ Road, TrustPakkam north and south, Seethammal Colony, Eldams Road, Sriman Srinivasa Street, Murrays Gate Road, Parthasarathy Garden Street, Alwarpet Main Street, Perumal Koil Street.

Tirumangalam: Anna Nagar West and Extn, W-Block, B, C and D Sector, 11th to 20th Main Road, Thiruvalleeswarar Nagar, Pace Builders Flats, Metrozone Flats, NVN Nagar, CPWD Quarters, Padikuppam Road, Ben Foundations, Emerald Flats, Classic Apartments Sathyasi Nagar, Welcome Colony Block 1 to 49A, TV Nagar, JN Salai, Asiad, Rohini, Pioneer Colony, Sindhu Apartment, Mangalam Colony, Jawahar Colony, Shakthi Colony, Old L, Z Block, AL Block, 4th Avenue, Old Tirumanagalam, 12 Main Road AF Block, 2nd Avenue C Block, Nehru Nagar, 15th Main Road 11th Main Road, AE Block.

Pattabiram: Bharathiyar Nagar, Deena Dayalan Nagar, Navajeevan Nagar, IAF Road, Chathiram School Street, Devarajapuram, Gandhi Nagar, Cholan Nagar, Police Quarters, Kakkanji Nagar, Tiruvalluvar Nagar, PG Apartment.

Besant Nagar: 4th Avenue, Urur Olcott Kuppam, Damodarapuram, Venkarathanam Nagar, Karpagam Garden, Jeevarathanam Nagar, Besant Avenue, Arunachalapuram, Vasantha Press Road, Bridge Road.

Tirumullaivoyal: Pondeshwaram Magaral, Kommakumbedu, Thamarai Pakkam, Karani, Saraswathi Nagar CTH Road, Arthi Nagar, Devi Eswari Nagar, Vivekanantha Nagar, Thendral Nagar, Senthil Nagar JB Nagar, Jothi Nagar, Sri Sakthi Nagar, Power Line Road.

Avadi: Gandhi Nagar, BV Puram, Avadi Bus Stand and Depot, HVF Road, OCF Road.

TI Cycle: Thiruvenkata Nagar, Vivek Nagar.