Power shutdown on November 25 in Chennai's Gummidipoondi and Egmore
Supply will be resumed before 2 pm, if the works are completed
CHENNAI: Power supply will be suspended in the following areas on Tuesday for carrying out various maintenance works.
Gummidipoondi: Madharpakkam, Padhirivedu, Nellore, NS Nagar, Nemallur, Rosa Nagar, Sethilpakkam, Pallavada, Kannambakkam, Allipukulam, Ramachandrapuram, Pondhavakkam, Soorapoondi, Eguvarplayam, Chithurnatham, Karambedu, Melpakkam, Kongal, Bommachikualm, Pannur, Panathumettu Kandigai, Nagaraj Kandigai, KN Pettai.
Egmore: Egmore High Road, Gengu Reddy Street, Veerasamy Street, Perumal Reddy Street, Keup Road, Jagathamammal Kovil Street, MS Nagar, Chetpet, Pantheon Road, Montieth Salai, Marshall Road, Ethiraj Road, Mothilal Lane, Old Commissioner’s Office, Judges Quarters.