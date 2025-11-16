Begin typing your search...

    Power shutdown on November 18 in Chennai's Taramani

    Supply will be resumed before 2 pm, if the works are completed

    AuthorDTNEXT BureauDTNEXT Bureau|16 Nov 2025 7:31 PM IST
    
    Representative image (PTI) 

    CHENNAI: Power supply will be suspended in the following areas on Tuesday for carrying out various maintenance works.

    

    Taramani: MGR Salai, Santhiappan Salai, Kothandaraman Street, Perungudi, OMR, Kamarajar Nagar, Kurijni Nagar, Anna Nedunj Salai, Nehru Nagar, Kottivakkam, Srinivasa Nagar, Jayendra Colony, Tiruvalluvar Street, Karpaga Vinayagar Street, Telephone Nagar, Church Road, CBI Colony and all surrounding areas.

    power supplyMaintenance worksShutdown
    DTNEXT Bureau

