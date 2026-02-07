Power shutdown on February 9 in Chennai's Vadaperumbakkam

CHENNAI: Power supply will be suspended in the following locations on February 9 (Monday) from 9 am to 2 pm due to various maintenance works.
Supply will be resumed before 2 pm if the work is completed.
Vadaperumbakkam: VS Mani Nagar, KVT Garden Phase III and IV, Secretariat Colony, Masilamani Nagar, Tidel Nagar, Lorry Parking Yard, Andal Nagar, Abdul Kalam Nagar, Krishna Nagar, India Gate Road, Kothari Road, Thirupathi Devasthanam Nagar, Yusaf Colony, Kanna Nagar, Samuvel Nagar Extension, Saraswathi Nagar, Kandaswamy Nagar, Chinna Thoppu, Ranga Garden, Anbu Valarmathi Nagar, TG Sami Nagar, Sumangali Nagar, Vinayagapuram and surrounding areas.