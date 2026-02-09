Power shutdown on February 11 in Chennai's Nanganallur and Royapuram

CHENNAI: Power supply will be suspended in the following areas on Wednesday from 9 am to 2 pm for carrying out various maintenance works. Supply will be resumed before 2 pm, if the works are completed.
Nanganallur: Sheela Nagar, Aiswarya Street, Erikarai Street, Ramakrishna Raju Nagar, Neelamegam Street, Agathiyar Street, Manikandan Street, Annai Theresa Nagar, Elumalai Street, AGS Colony, Balaji Nagar, Sivaprakasam Nagar, Sankara Nagar, Sankaradas Street, Nandhanar Street, Mullai Street, Sivasubramanian Street, Ambikapathy Street, Ramalinga Nagar, Kuppuswamy Street, Gangai Street, Yamunai Street, Vaigai Street, Chokkanathan Street, Pillayar Koil Street, Sivaraman Street, Sadhasivam Nagar, Ram Kumar Street and above all surrounding areas.
Royapuram: MC Road, Cemetery Road, PV Temple, Raman Road, Venkatachalam Street, Mosque Street, Manikanda Mudali Street, Andi Appa Mudali Street, Adam Street, Mariadass Street, East, West and South Madha Church Street, Singhara Garden, Meenakshi Amman Pettai, Dobi Kana Street, Vaikunda Nadar Street, Somuchetty all Street, Kalmandapam Road, Venkatesan 1st to 4th Street, Amman Kovil Street 1to 8th Street, Rajagopal Street, Bhajanai Kovil Street, Selva Vinayagar Kovil Street, Cholayappan, Nallappa Vadiyar Street, Valluvan Street and surrounding areas.