Power shutdown on August 29 in Chennai's Tirumullaivoyal and Egmore
Supply will be resumed before 2 pm if the works are completed.
CHENNAI: Power supply will be suspended in the following areas on Friday for carrying out various maintenance works.
Tirumullaivoyal: Vellanoor, Kollumedu, Women’s Industrial Estate, Kannadapalayam, Pothur, Arikkamedu, Kattoor Lakshmipuram, Pammadhukulam, Konimedu, Eswaran Nagar, Ellamman Pettai, Gandhi Nagar, TH Road, Edapalayam Road, Red Hills.
Egmore: Nattupillaiyar Koil Street, Subramani Street, Ramakrishna Street, Karuppannan Street, Somasundaram Street, Arumugam Street, Manikanda Street, Seenu Mudali Street, LO Thataha Muthiyappan Street, Varadhamuthiappan Street, Acharappan Street, Buddi sahib Street, Muthu Naicken Street, Gosha sahib Street, Amman Koil Street, Appasamy Street, Mint Street, Vaidiyanathan Street, Pannaikara Andiyappa Street, Anaikaran Street, Nagamani, Patturasappa Street, Xavier Street, Mint Street, Mangammal Street, Mangammal Lane, Vaithiyanathan Street, Venkatraman Street, Kondaliyer Street, Kutty Street, Muthusha Street, Agraharam Street, Ayaloor Muthalya Street, Vandalur Rangapillai Street, Nammalwar Street, Mullah Sahib Street, Nambuliar Street, Washerman Ali Lane, Sevenwells Street, Barracks Street, Ramalingam Street, Second Narayana Street, Peddu Naicken Street, Murugesan Street, Saravanan Street, Bashiya Karalu Street, North wall Road, Prumal Street, Muniyappan Street, Kannaiyan Street, Venkaiyar Street, Kondalaiyar Street and Battabi Ramaiyar Street.