Begin typing your search...

    Power shutdown on August 23 in Chennai's Besant Nagar and Adyar

    Power supply will be resumed before 5 pm.

    AuthorDTNEXT BureauDTNEXT Bureau|21 Aug 2025 6:56 PM IST
    Power shutdown on August 23 in Chennais Besant Nagar and Adyar
    X

    Representative Image 

    CHENNAI: The TNPDCL (Tamil Nadu Power Distribution Corporation Limited) has announced a power shutdown in Besant Nagar and Adyar areas due to maintenance works on Saturday. Power supply will be resumed before 5 pm.

    Besant Nagar: Elliamman Koil Street, Vannanthurai, Jeyaram Avenue, Ramasamy Avenue, Apranji Avenue, and SBI Colony.

    Adyar: Shastri Nagar 1st Main Road and 4th to 13th Cross Street.

    Powercutpower supplyPower shutdown in Chennai
    DTNEXT Bureau

      Next Story
      Related Articles
      Most Read

      © Copyright | Powered by Hocalwire

      X