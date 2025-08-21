Begin typing your search...
Power shutdown on August 23 in Chennai's Besant Nagar and Adyar
Power supply will be resumed before 5 pm.
CHENNAI: The TNPDCL (Tamil Nadu Power Distribution Corporation Limited) has announced a power shutdown in Besant Nagar and Adyar areas due to maintenance works on Saturday. Power supply will be resumed before 5 pm.
Besant Nagar: Elliamman Koil Street, Vannanthurai, Jeyaram Avenue, Ramasamy Avenue, Apranji Avenue, and SBI Colony.
Adyar: Shastri Nagar 1st Main Road and 4th to 13th Cross Street.
