Power shutdown on August 19 in Chennai's Nanganallur, Avadi, and Mylapore
Supply will be resumed before 2 pm, if the works are completed
CHENNAI: Power supply will be suspended in the following areas on Tuesday for carrying out various maintenance works.
Nanganallur: BV Nagar, MGR Road, Kanagambal Colony, Viswanathapuram, Hindu Colony, NGO Colony, KK Nagar, Teachers Colony, SBI Colony Extension, SBI Colony Main Road, AGS Colony, Duraisamy Garden, Part of 100 Feet Road, Civil Aviation Colony, Voltas Colony, Ayyappa Nagar, Kanniga Colony, part of Lakshmi Nagar, SBI Colony 3rd Street, TNGO Colony, Lakshmi Nagar, Jayanthi Nagar, Ullagaram, Alwar Nagar, Mcmillan Colony, Perumal Nagar, Nehru Colony, Kannaiah Street, Kulakarai Street, Kabilar Street, College Road, Vembuli Amman Street, Hindu Colony, Joseph Street, Kuppusamy Street, Govindasamy Street, Gandhi Salai, Ellaimuthamman Koil Street, Kumaran Street, Church Street, Krishnasamy Street, Moovarasampet, Pazhavanthangal.
Avadi: Brindavan Nagar 1st to 4th Street, Ragivghandhi Nagar 1st to 6th Street, CRPF Camp, Michael Nagar, CRPF Nagar, Mittanamalli Colony, Chidambaram Nagar, Udhayasooriyan Street, Mittanamalli Village, Hava Nagar, Ganesh Nagar, Thipanchaliamman Koil, Palavedu Road Bharathinagar, ICF Colony, Periyar Nagar, Mosque Street, Sabi Nagar, MES Road, Defence Enclave, Defence colony, Ellai Amman Koil, Kengu Reddy Kuppam, Bharathinagar 1st to 12th Street, Vignarajan Nagar, Lakshmi Nagar, Kandigai.
Mylapore: Luz Area, Royapettah High Road, Kutchery Road, Mandaveli, CV Raman Colony, Karpagambal Nagar, CIT Colony, Kattu Koil, Desiga Road, MK Amman Koil Street, Loganathan Colony, CP Ramasamy Road, Devadi Street, East Abiramapuram 1st to 3rd Main Road, Oliver Road, Visvesapuram, Kalvihar Street, Kabali Thottam, Pallakumaniam, Warren Road, Ranga Road.