Power shutdown on August 12 in Chennai's Kodambakkam, Perungudi, and Ambattur Industrial Estate
Supply will be resumed before 2 pm if the works are completed
CHENNAI: Power supply will be suspended in the following areas on Tuesday for carrying out various maintenance works.
Kodambakkam: Trust Puram, Arcot Road (Power House to Railway Track), Inbarajapuram, Vanniar Street, Bajanai Koil Street, Varadarajanpettai Main Road, Kamarajar Nagar, Aziz Nagar, Rangarajapuram Area, Paraguesapuram, Kamarajar Colony 1st to 8th Street, Athreyapuram 1st and 2nd Street, Andavar Nagar, Anna Nedum Pathai, Circular Road, Sowrastra Nagar, Shankarapuram, Choolaimedu High Road, Gill Nagar, VOC Main Road, VOC 1st to 5th Street, Alagiri Nagar Main Road, Duraisamy Road, Subbarayan Street 1st to 8th Street, Gangai Amman Koil Street, Periyar Pathai, Padmanaban Nagar, Tamilar Veethi, Vallalar Street, Elangoadigal Street, Eathilraj Street, Iyappa Nagar, 100 Feet Road.
Perungudi: Industrial Estate, Burma Colony, Venkateswara Nagar, Seevaram, Canal Puram, Balamurugan Garden, Secretariat Colony, Neelankarai Link Road, Customs Colony, Rajiv Gandhi Salai, Panchayat Road, Elim Nagar, Kandanchavadi, Santhosh Nagar, Palraj Nagar, Veeramamunivar Salai, Elango Nagar, Kamaraj Street, Gandhi Street, Periyar Salai, Gavindan Nagar, Palavakkam Canal Road, Kazura Garden, Ranga Reddy Garden, Chinna Neelankarai Kuppam, Kapaleeshwarar Nagar, South and North Pandiyan Salai, VaithiyalingamSalai, CLRI Nagar, Rugy Complex.
Ambattur Industrial Estate: South Phase, Mogappair Industrial Estate, Ambattur Industrial estate I, II Main Road, Southern Avenue, Reddy Street, Kavarai Street, Munusamy Street, SSOA Complex, Kalyani Estate, Natesan Nagar.