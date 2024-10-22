Begin typing your search...

    Partial cancellation of EMU trains on Pattabiram Military Siding – Moore Market Complex announced; check details

    Pattabiram Military Siding – Moore Market Complex (MMC) EMU local leaving Pattabiram Military Siding at 03:30 hrs will be partially cancelled between Pattabiram Military Siding and Avadi on 23rd October

    AuthorDTNEXT BureauDTNEXT Bureau|22 Oct 2024 7:00 PM IST
    Partial cancellation of EMU trains on Pattabiram Military Siding – Moore Market Complex announced; check details
    X

    CHENNAI: Pattabiram Military Siding – Moore Market Complex (MMC) EMU local leaving Pattabiram Military Siding at 03:30 hrs will be partially cancelled between Pattabiram Military Siding and Avadi on 23rd October owing to Line Block permitted in Chennai Central and Arakkonam section at Pattabiram Yard from 00:00 hrs to 03:30 hrs on 23rd October (03 hours 30 minutes).

    train serviceEMU trainsTrain cancellation
    DTNEXT Bureau

      Next Story
      Related Articles
      Most Read

      © Copyright | Powered by Hocalwire

      X
      sidekick