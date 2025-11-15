Chennai: Gold and silver price drops on Nov 15, 2025; check how much it costs today
Planning to buy gold today? Check out the latest gold rates in Chennai before you head to the jewellers
CHENNAI: A day after dropping by Rs 1,280, gold price fell further by Rs 1,520 per sovereign in Chennai on Saturday (November 15), continuing the ongoing trend of market fluctuations. With this, the price of 22-carat gold stands at Rs 92,400 per sovereign (8 grams) and Rs 11,550 per gram, down by Rs 190.
A day earlier, on Friday (November 14), gold price fell by Rs 480 in the morning and further plunged by Rs 800 in the evening session, with a sovereign priced at Rs 92,400 and a gram at Rs 11,550.
The present oscillating trend follows a meteoric rise last month, when gold had surged to Rs 97,600 per sovereign (Rs 12,200 per gram) on October 17—the highest this year—before plunging to Rs 88,600/sovereign (Rs 11,075/gram) on October 28.
Gold has rallied significantly this year as investors turned to the safe-haven asset amid geopolitical and economic uncertainty, driven by the ongoing US shutdown and global trade tensions.
For perspective: gold was priced at Rs 57,200 per sovereign (Rs 7,150 per gram) on January 1, marking an increase of Rs 35,200 (approximately 61.5%) as of today.
On October 17, it had climbed to 70.6%, owing to a record rise of Rs 40,400 per sovereign.
Meanwhile, the silver price fell by Rs 5, reaching Rs 175 per gram (Rs 175,000/kg).
Gold price (22-carat) over the last five days:
November 14, 2025: 1 Sovereign- Rs 95,200 | 1 gram- Rs11,740
November 13, 2025: 1 Sovereign- Rs 95,200 | 1 gram- Rs 11,900
November 12, 2025: 1 Sovereign- Rs 92,800| 1 gram- Rs 11,600
November 11, 2025: 1 Sovereign- Rs 93,600 | 1 gram- Rs 11,700
November 10, 2025: 1 Sovereign- Rs 91,840 | 1 gram- Rs 11,480
November 08, 2025: 1 Sovereign- Rs 90,400 | 1 gram- Rs 11,300
Silver price over the last five days:
November 14, 2025: 1 gram - Rs 180
November 13, 2025: 1 gram - Rs 183
November 12, 2025: 1 gram - Rs 173
November 11, 2025: 1 gram - Rs 170
November 10, 2025: 1 gram - Rs 169
November 08, 2025: 1 gram - Rs 165