Gold price rally continues in Chennai, hits all-time high of Rs 91,400 per sovereign on Oct 11

CHENNAI: The price of 22-carat gold in Chennai increased by Rs 680 per sovereign (1 sovereign = 8 grams) on October 11 (Saturday), touching an all-time high of Rs 91,400 per sovereign. Accordingly, the per-gram rate rose by Rs 80 to Rs 11,425.

On October 10 (Friday) 22-carat gold had decreased by Rs 165 per sovereign to sell for Rs 90,080 a sovereign (Rs 11,260/gram). By evening, prices again rose by Rs 640 to Rs 90,720 a sovereign (Rs 11,340/gram)

On October 9 (Thursday) 22-carat gold had increased by Rs 120 per sovereign to sell for Rs 91,200 a sovereign (Rs 11,400/gram). By evening, prices again rose by Rs 200 to Rs 91,400 a sovereign (Rs 11,425/gram)

On October 8 (Wednesday), in the morning session, 22-carat gold had increased by Rs 800 per sovereign (1 sovereign = 8 grams) to sell for Rs 90,400 a sovereign (Rs 11,300/gram). By afternoon, prices again rose by Rs 680 to Rs 91,080 a sovereign (Rs 11,385/gram).

Between October 4 and 9, across just five days, gold rose by Rs 3600 per sovereign (Rs 450 per gram) to touch Rs 91,400 yesterday.

While the gold price has been inching forward for most of the year, what triggered the recent rally is the trade war that US President Donald Trump unleashed on the world, including India.

From Rs 57,200 per sovereign on January 1, it touched Rs 63,240 by February 5, and Rs 66,400 by March 14 after a single-day gain of Rs 1,440. On April 22, it jumped Rs 2,200 to Rs 74,320. The Rs 75,000 mark was crossed twice — on July 23 and August 6, at Rs 75,040.

In September alone, gold prices surged by over Rs 9,000. From Rs 77,640 per sovereign (Rs 9,705 per gram) on September 1, it soared to Rs 86,880 per sovereign (Rs 10,860 per gram) on September 30, marking a rise of Rs 9,240 per sovereign and Rs 1,155 per gram.

On the other hand, the price of silver has increased by Rs 3, and now costs Rs 187/gram.

Gold price (22-carat) over the last five days:

October 10, 2025 - 1 sovereign: Rs 90,720, 1 gram: Rs 11, 340

October 9, 2025 - 1 sovereign: Rs 91,400, 1 gram: Rs 11,425

October 8, 2025 - 1 sovereign: Rs 91,080, 1 gram: Rs 11,385

October 7, 2025 - 1 sovereign: Rs 89,600, 1 gram: Rs 11,200

October 6, 2025 - 1 sovereign: Rs 89,000, 1 gram: Rs 11,125

October 4, 2025 - 1 sovereign: Rs 87,600, 1 gram: Rs 10,950

Silver price over the last five days:

October 10, 2025 - 1 gram: Rs 187

October 9, 2025 - 1 gram: Rs 184

October 8, 2025 - 1 gram: Rs 170

October 7, 2025 - 1 gram: Rs 167

October 6, 2025 - 1 gram: Rs 167