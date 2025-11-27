Gold price in Chennai drops on Nov 27, 2025; check how much it costs today

CHENNAI: Gold price in Chennai fell by Rs 240 per sovereign on Thursday (November 27), continuing the ongoing trend of price fluctuations.

With this, the price of 22-carat gold stands at Rs 94,160 per sovereign (8 grams) and Rs 11,770 per gram, down by Rs 30.

On November 26 (Wednesday), gold had increased by Rs 640 to sell for Rs 94,400 per sovereign and Rs 11,800 per gram.

On November 13, a sovereign had cost Rs 95,200, the highest rate gold touched this month.

The present seesaw trend follows a meteoric rise last month, when gold had surged to Rs 97,600 per sovereign (Rs 12,200 per gram) on October 17, the highest this year, before plunging to Rs 88,600/sovereign (Rs 11,075/gram) on October 28.

Gold has rallied significantly this year as investors turned to the safe-haven asset amid geopolitical and economic uncertainty, driven by the ongoing US shutdown and global trade tensions.

For perspective, gold was priced at Rs 57,200 per sovereign (Rs 7,150 per gram) on January 1, and costs Rs 94,160/sovereign (Rs 11,770/gram) today, November 26, marking an increase of Rs 36,960 (approximately 64.6%). On October 17, it had climbed to 70.6%, owing to a record rise of Rs 40,400 per sovereign.

Meanwhile, silver too has been recording constant price fluctuations. Silver price increased by Rs 4 on November 27, reaching Rs 180 per gram (Rs 1,80,000/kg). On Wednesday (November 25), silver cost Rs 176 per gram.

Gold price (22-carat) over the last five days:

November 26, 2025: 1 sovereign- Rs 94,400 | 1 gram-Rs 11,800

November 25, 2025: 1 sovereign- Rs 93,760 | 1 gram-Rs 11,520

November 24, 2025: 1 sovereign- Rs 92,160 | 1 gram-Rs 11,520

November 22, 2025: 1 sovereign- Rs 93,040 | 1 gram-Rs 11,630

November 21, 2025: 1 sovereign- Rs 91,680 | 1 gram-Rs 11,460

Silver price over the last five days:

November 26, 2025: 1 gram - Rs 176

November 25, 2025: 1 gram - Rs 174

November 24, 2025: 1 gram - Rs 171

November 22, 2025: 1 gram - Rs 172

November 21, 2025: 1 gram - Rs 169

November 20, 2025: 1 gram - Rs 173