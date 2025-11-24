Gold and silver price in Chennai drops on Nov 24, 2025; check how much it costs today

CHENNAI: Gold price in Chennai fell by Rs 880 per sovereign on Monday (November 24), continuing the ongoing trend of price fluctuations. With this, the price of 22-carat gold stands at Rs 92,160 per sovereign (8 grams) and Rs 11,520 per gram, down by Rs 110.

On November 22 (Saturday), gold had surged by Rs 1360 to sell for Rs 93,040 per sovereign and Rs 11,630 per gram.

On November 13, a sovereign had cost Rs 95,200, the highest rate gold touched this month.

The present seesaw trend follows a meteoric rise last month, when gold had surged to Rs 97,600 per sovereign (Rs 12,200 per gram) on October 17, the highest this year, before plunging to Rs 88,600/sovereign (Rs 11,075/gram) on October 28.

Gold has rallied significantly this year as investors turned to the safe-haven asset amid geopolitical and economic uncertainty, driven by the ongoing US shutdown and global trade tensions.

For perspective, gold was priced at Rs 57,200 per sovereign (Rs 7,150 per gram) on January 1, and costs Rs 92,160/sovereign (Rs 11,520/gram) today, November 24, marking an increase of Rs 34,960 (approximately 61.1%). On October 17, it had climbed to 70.6%, owing to a record rise of Rs 40,400 per sovereign.

Meanwhile, silver too has been recording constant price fluctuations. Silver price decreased by Re 1 on November 24, reaching Rs 171 per gram (Rs 171,000/kg). On Saturday (November 22), silver cost Rs 172 per gram.

Gold price (22-carat) over the last five days:

November 22, 2025: 1 sovereign- Rs 93,040 | 1 gram-Rs 11,630

November 21, 2025: 1 sovereign- Rs 91,680 | 1 gram-Rs 11,460

November 20, 2025: 1 sovereign - Rs 92,000 | 1 gram-Rs 11,500

November 19, 2025: 1 sovereign - Rs 92,800 | 1 gram-Rs 11,600

November 18, 2025: 1 sovereign - Rs 91,200 | 1 gram-Rs 11,400

Silver price over the last five days:

November 22, 2025: 1 gram - Rs 172

November 21, 2025: 1 gram - Rs 169

November 20, 2025: 1 gram - Rs 173

November 19, 2025: 1 gram - Rs 176

November 18, 2025: 1 gram - Rs 170