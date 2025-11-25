Gold and silver get costlier in Chennai on Nov 25, 2025; check their rates today

CHENNAI: Gold price in Chennai increased by Rs 1600 per sovereign on Tuesday (November 25), continuing the ongoing trend of price fluctuations. With this, the price of 22-carat gold stands at Rs 93,760 per sovereign (8 grams) and Rs 11,720 per gram, down by Rs 200.

On November 24 (Monday), gold had declined by Rs 880 to sell for Rs 92,160 per sovereign and Rs 11,520 per gram.

On November 13, a sovereign had cost Rs 95,200, the highest rate gold touched this month.

The present seesaw trend follows a meteoric rise last month, when gold had surged to Rs 97,600 per sovereign (Rs 12,200 per gram) on October 17, the highest this year, before plunging to Rs 88,600/sovereign (Rs 11,075/gram) on October 28.

Gold has rallied significantly this year as investors turned to the safe-haven asset amid geopolitical and economic uncertainty, driven by the ongoing US shutdown and global trade tensions.

For perspective, gold was priced at Rs 57,200 per sovereign (Rs 7,150 per gram) on January 1, and costs Rs 93,760/sovereign (Rs 11,720/gram) today, November 25, marking an increase of Rs 36,560 (approximately 63.9%). On October 17, it had climbed to 70.6%, owing to a record rise of Rs 40,400 per sovereign.

Meanwhile, silver too has been recording constant price fluctuations. Silver price increased by Re 3 on November 25, reaching Rs 174 per gram (Rs 174,000/kg). On Monday (November 24), silver cost Rs 171 per gram.

Gold price (22-carat) over the last five days:

November 24, 2025: 1 sovereign- Rs 92,160 | 1 gram-Rs 11,520

November 22, 2025: 1 sovereign- Rs 93,040 | 1 gram-Rs 11,630

November 21, 2025: 1 sovereign- Rs 91,680 | 1 gram-Rs 11,460

November 20, 2025: 1 sovereign - Rs 92,000 | 1 gram-Rs 11,500

November 19, 2025: 1 sovereign - Rs 92,800 | 1 gram-Rs 11,600

Silver price over the last five days:

November 24, 2025: 1 gram - Rs 171

November 22, 2025: 1 gram - Rs 172

November 21, 2025: 1 gram - Rs 169

November 20, 2025: 1 gram - Rs 173

November 19, 2025: 1 gram - Rs 176