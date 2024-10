CHENNAI: In view of northeast monsoon rains, Chennai olice have set up temporary control rooms at all 10 police districts in the city and have also set up 35 more control rooms in low lying areas.

Here are the contact details of the 10 police districts's control rooms:

1. Pookadai

Contact: SI Kamatchi (9740031681)

SI Karthikraja (90434 42929)

SI Gopal (94454 90684)

2. Vannarapettai

Contact: SI Manokaran (94981 44470)

SI karthikeyan (94981 33646)

SI Santhakumar (94441 33436)

SI Kumar: (94981 41304 )

SI Bhakyaraja: 9566277333

SSI Rabirajan (94981 41668)

SSI Balasundram (80560 56260)

SSI Sasikumar (9444216883)

3. Pulianthope

Contact: SI Stepan (7305568925)

SI Krishna Kumar

SI Venkateswaran

SI Kasinathan (7548899151)

SI Nathamuni

SSI Suresh

SSI Ragu (8056846652)

SSI Velumurugan

SSI Krishnan

4. Kolathur

Contact: SSI Muthuraman (94981 35522)

SSI Jayakumar (90878 28802)

SSI Vijayan (94981 42354)

SI Muthuramalingam (94981 92099)

5. Triplicane

Contact: SI Malaiswami (6381081493)

Panneer Selvam (9498126704)

6. Mylapore

Contact: SI Gopi (9751698824)

SI Manikkavasagam (9498194916)

SSI Thandapani (9444132119)

SI Krishnan (9498143862)

SI Govindaraj (8667317016)

WSI (9952347227)

SI Maarilakshmi (7598737356)

7. Kilpauk

Contact: SI Krishnamurthy (9790731102)

SI Vaitheeswar (9498190697)

SI Annadurai (8825538991)

SI Balaji (9789868365)

SI Kuzhanthai Sekaran (9444226934)

8. Adyar

Contact: Inspector Azhagammal (9080100771)

Inspector W21 Latha (9840960551)

Inspector Rajeshwari (Neelankarai) (9498115522)

Inspector Athavan Balaji (9894787228)

9. T Nagar

Contact: 6383100100

9898100188

9498100191

10. St. Thomas Mount

Contact: 6382256005

9498131259

9094125710

984086890

7010177676