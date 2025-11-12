Chennai gold rate seesaws again, drops by Rs 800 on Nov 12, 2025; check how much it costs today

CHENNAI: A day after rising by Rs 1,760, gold price fell by Rs 800 in Chennai on Wednesday (November 12), continuing a two-week trend of price fluctuations. With this, the price of 22-carat gold stands at Rs 92,800 per sovereign (8 grams) and Rs 11,600 per gram, dipping by Rs 100.

A day earlier, on Tuesday (November 11), gold had risen by Rs 1,760 per sovereign - the highest increase in this month - with a sovereign costing Rs 93,600 and a gram Rs 11,700.

The present oscillating trend follows a meteoric rise last month, when gold had surged to Rs 97,600 per sovereign (Rs 12,200 per gram) on October 17—the highest this year—before plunging to Rs 88,600/sovereign (Rs 11,075/gram) on October 28.

Gold has rallied significantly this year as investors turned to the safe-haven asset amid geopolitical and economic uncertainty, driven by the ongoing US shutdown and global trade tensions.

For perspective: gold was priced at Rs 57,200 per sovereign (Rs 7,150 per gram) on January 1 this year, but costs Rs 92,800 today, November 12, marking a growth of Rs 35,600, or roughly 62.2%. On October 17, it had climbed to 70.6%, owing to a record rise of Rs 40,400 per sovereign.

Meanwhile, silver has increased by Rs 3 per gram on November 12, bringing the rate to Rs 173 per gram (Rs 1,73,000/kg).

Gold price (22-carat) over the last five days:

November 11, 2025: 1 Sovereign- Rs 93,600 | 1 gram- Rs 11,700

November 10, 2025: 1 Sovereign- Rs 91,840 | 1 gram- Rs 11,480

November 08, 2025: 1 Sovereign- Rs 90,400 | 1 gram- Rs 11,300

November 07, 2025: 1 Sovereign- Rs 90,160 | 1 gram- Rs 11,270

November 06, 2025: 1 Sovereign- Rs 90,560 | 1 gram- Rs 11,320

Silver price over the last five days:

November 11, 2025: 1 gram - Rs 170

November 10, 2025: 1 gram - Rs 169

November 08, 2025: 1 gram - Rs 165

November 07, 2025: 1 gram - Rs 165

November 06, 2025: 1 gram - Rs 165