Gold and silver prices plunge again in Chennai on 21 November 2025; check the latest rates here
CHENNAI: Gold has plunged by Rs 320 on November 21, after a fall of Rs 800 the day before. A Sovereign (8 grams) is now priced at Rs 91,680, a gram at Rs 11,460 a fall of Rs 40.
On November 20, gold had cost Rs 92,000 per sovereign and Rs 11,500 per gram.
On November 13, a sovereign had cost Rs 95,200, the highest rate gold touched this month.
The present seesaw trend follows a meteoric rise last month, when gold had surged to Rs 97,600 per sovereign (Rs 12,200 per gram) on October 17, the highest this year, before plunging to Rs 88,600/sovereign (Rs 11,075/gram) on October 28.
Gold has rallied significantly this year as investors turned to the safe-haven asset amid geopolitical and economic uncertainty, driven by the ongoing US shutdown and global trade tensions.
For perspective, gold was priced at Rs 57,200 per sovereign (Rs 7,150 per gram) on January 1, and costs Rs 91,680/sovereign (Rs 11,460/gram) today, November 21, marking an increase of Rs 34,480 (approximately 65.4%).
On October 17, it had climbed to 70.6%, owing to a record rise of Rs 40,400 per sovereign.
Meanwhile, the silver price decreased by Rs 4 on November 21, reaching Rs 169 per gram (Rs 169,000/kg). Yesterday, silver cost Rs 173 per gram, amid price fluctuations.
Gold price (22-carat) over the last five days:
November 20, 2025: 1 sovereign - Rs 92,000 | 1 gram-Rs 11,500
November 19, 2025: 1 sovereign - Rs 92,800 | 1 gram-Rs 11,600
November 18, 2025: 1 sovereign - Rs 91,200 | 1 gram-Rs 11,400
November 17, 2025: 1 Sovereign- Rs 92,320 | 1 gram-Rs 11,540
November 15, 2025: 1 Sovereign- Rs 92,400 | 1 gram-Rs 11,550
Silver price over the last five days:
November 20, 2025: 1 gram - Rs 173
November 19, 2025: 1 gram - Rs 176
November 18, 2025: 1 gram - Rs 170
November 17, 2025: 1 gram - Rs 173
November 15, 2025: 1 gram - Rs 175