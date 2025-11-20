Gold and silver plunge in Chennai on November 20, 2025; check rates here
Planning to buy gold today? Check out the latest gold rates in Chennai before you head to the jewellers
CHENNAI: The day after a Rs 1,600 surge, the rate of gold plummeted by Rs 800 on Thursday (November 20) in the city. A sovereign (8 grams) costs Rs 92,000, while a gram costs Rs 11,500, a fall of Rs 100.
On November 19th, gold was priced at Rs 92,800 per sovereign and Rs 11,600 per gram in the evening session.
On November 13, a sovereign had cost Rs 95,200, the highest rate gold touched this month.
The present seesaw trend follows a meteoric rise last month, when gold had surged to Rs 97,600 per sovereign (Rs 12,200 per gram) on October 17,the highest this year, before plunging to Rs 88,600/sovereign (Rs 11,075/gram) on October 28.
Gold has rallied significantly this year as investors turned to the safe-haven asset amid geopolitical and economic uncertainty, driven by the ongoing US shutdown and global trade tensions.
For perspective, gold was priced at Rs 57,200 per sovereign (Rs 7,150 per gram) on January 1, and costs Rs 92,000/sovereign (Rs 11,500/gram) today, November 20, marking an increase of Rs 34,800 (approximately 60.8%).
On October 17, it had climbed to 70.6%, owing to a record rise of Rs 40,400 per sovereign.
Meanwhile, the silver price decreased by Rs 3 on November 20, reaching Rs 173 per gram (Rs 173,000/kg).
Gold price (22-carat) over the last five days:
November 19, 2025: 1 sovereign - Rs 92,800 | 1 gram-Rs 11,600
November 18, 2025: 1 sovereign - Rs 91,200 | 1 gram-Rs 11,400
November 17, 2025: 1 Sovereign- Rs 92,320 | 1 gram-Rs 11,540
November 15, 2025: 1 Sovereign- Rs 92,400 | 1 gram-Rs 11,550
November 14, 2025: 1 Sovereign- Rs 95,200 | 1 gram- Rs 11840
Silver price over the last five days:
November 19, 2025: 1 gram - Rs 176
November 18, 2025: 1 gram - Rs 170
November 17, 2025: 1 gram - Rs 173
November 15, 2025: 1 gram - Rs 175
November 14, 2025: 1 gram - Rs 180