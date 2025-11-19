Gold and silver get costlier in Chennai on November 19, 2025; check rates here
Planning to buy gold today? Check out the latest gold rates in Chennai before you head to the jewellers
CHENNAI: Gold prices in the city rose by Rs 800 on Wednesday (November 19) after a steep Rs 1,120 drop yesterday. With this, a sovereign (8 gram) now costs Rs 92,000, while the per-gram rate has increased by Rs 100 to Rs. 11,500.
Just a day earlier, on Tuesday (November 18), a sovereign of gold had slipped to Rs 91,200 (Rs 11,400 per gram) from Rs 92,320 (Rs 11,540 per gram).
On November 13, a sovereign had cost Rs 95,200, the highest rate gold touched this month.
The present seesaw trend follows a meteoric rise last month, when gold had surged to Rs 97,600 per sovereign (Rs 12,200 per gram) on October 17,the highest this year, before plunging to Rs 88,600/sovereign (Rs 11,075/gram) on October 28.
Gold has rallied significantly this year as investors turned to the safe-haven asset amid geopolitical and economic uncertainty, driven by the ongoing US shutdown and global trade tensions.
For perspective, gold was priced at Rs 57,200 per sovereign (Rs 7,150 per gram) on January 1, and costs Rs 92,000/sovereign (Rs 11,500/gram) today, November 19, marking an increase of Rs 34,800 (approximately 60.8%).
On October 17, it had climbed to 70.6%, owing to a record rise of Rs 40,400 per sovereign.
Meanwhile, the silver price increased by Rs 3, reaching Rs 173 per gram (Rs 173,000/kg).
Gold price (22-carat) over the last five days:
November 18, 2025: 1 sovereign - Rs 91,200 | 1 gram-Rs 11,400
November 17, 2025: 1 Sovereign- Rs 92,320 | 1 gram-Rs 11,540
November 15, 2025: 1 Sovereign- Rs 92,400 | 1 gram-Rs 11,550
November 14, 2025: 1 Sovereign- Rs 95,200 | 1 gram- Rs 11840
November 13, 2025: 1 Sovereign- Rs 95,200 | 1 gram- Rs 11,900
Silver price over the last five days:
November 18, 2025: 1 gram - Rs 170
November 17, 2025: 1 gram - Rs 173
November 15, 2025: 1 gram - Rs 175
November 14, 2025: 1 gram - Rs 180
November 13, 2025: 1 gram - Rs 183