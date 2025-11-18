Chennai: Gold and silver price drops on Nov 18, 2025; check how much it costs today

CHENNAI: Gold fell by Rs 1,120 per sovereign on Tuesday(November 18), continuing the ongoing trend of price fluctuations. With this, the price of 22-carat gold stands at Rs 91,200 per sovereign (8 grams) and Rs 11,400 per gram, down by Rs 140.

On Monday (November 17), the price of the shiny metal had plunged by Rs 80, selling for Rs 92,320 per sovereign (and Rs 11,540 per gram). On November 13, a sovereign had cost Rs 95,200, the highest rate gold touched this month.

The present seesaw trend follows a meteoric rise last month, when gold had surged to Rs 97,600 per sovereign (Rs 12,200 per gram) on October 17,the highest this year, before plunging to Rs 88,600/sovereign (Rs 11,075/gram) on October 28.

Gold has rallied significantly this year as investors turned to the safe-haven asset amid geopolitical and economic uncertainty, driven by the ongoing US shutdown and global trade tensions.

For perspective, gold was priced at Rs 57,200 per sovereign (Rs 7,150 per gram) on January 1, marking an increase of Rs 35,200 (approximately 61.5%) as of today.On October 17, it had climbed to 70.6%, owing to a record rise of Rs 40,400 per sovereign.

Meanwhile, the silver price fell by Rs 3, reaching Rs 170 per gram (Rs 170,000/kg).

Gold price (22-carat) over the last five days:

November 17, 2025: 1 Sovereign- Rs 92,320 | 1 gram-Rs 11,540

November 15, 2025: 1 Sovereign- Rs 92,400 | 1 gram-Rs 11,550

November 14, 2025: 1 Sovereign- Rs 95,200 | 1 gram- Rs 11840

November 13, 2025: 1 Sovereign- Rs 95,200 | 1 gram- Rs 11,900

November 12, 2025: 1 Sovereign- Rs 92,800| 1 gram- Rs 11,600

Silver price over the last five days:

November 17, 2025: 1 gram - Rs 173

November 15, 2025: 1 gram - Rs 175

November 14, 2025: 1 gram - Rs 180

November 13, 2025: 1 gram - Rs 183

November 12, 2025: 1 gram - Rs 173