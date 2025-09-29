Chennai gold price inches closer to Rs 86K on September 29, 2025
Planning to buy gold today? Check out the latest gold rates in Chennai before you head to the jewellers
CHENNAI: Gold grew costlier by Rs 480 on Monday (September 29) with a sovereign costing Rs 85,600 and a gram Rs 10,700.
On September 27 (Saturday), the price of the yellow metal had increased by Rs 720, selling for Rs 85,120 a sovereign (Rs 10,640/gram).
While the gold price has been inching forward for most of the year, what triggered the recent rally is the trade war that US President Donald Trump unleashed on the world, including India.
Gold has climbed steadily through 2025. From Rs 57,200 per sovereign on January 1, it touched Rs 63,240 by February 5, and Rs 66,400 by March 14 after a single-day gain of Rs 1,440. On April 22, it jumped Rs 2,200 to Rs 74,320. The Rs 75,000 mark was crossed twice — on July 23 and August 6, at Rs 75,040.
In September alone, gold recorded a massive spike. From Rs 77,640 per sovereign (Rs 9,705 per gram) on September 1, prices increased to Rs 85,600 per sovereign (Rs 10,700 per gram) on September 29, a rise of Rs 7,960 per sovereign and Rs 995 per gram.
On the other hand, the price of silver has increased Re 1 and is sold for Rs 160/gram today.
Gold price (22-carat) over the last five days:
September 27, 2025 - 1 sovereign: Rs 85,120, 1 gram: Rs 10,640
September 26, 2025 - 1 sovereign: Rs 84,400, 1 gram: Rs 10,550
September 25, 2025 - 1 sovereign: Rs 84,080, 1 gram: Rs 10,510
September 24, 2025 - 1 sovereign: Rs 84,800, 1 gram: Rs 10,600
September 23, 2025 - 1 sovereign: Rs 85,120, 1 gram: Rs 10,640
Silver price over the last five days:
September 27, 2025 - 1 gram: Rs 159
September 26, 2025 - 1 gram: Rs 153
September 25, 2025 - 1 gram: Rs 150
September 24, 2025 - 1 gram: Rs 150
September 23, 2025 - 1 gram: Rs 150