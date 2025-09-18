Gold price in Chennai records Rs 400 dip on September 18, 2025

CHENNAI: The price of gold in Chennai decreased by Rs 400 per sovereign on September 18 (Thursday). The yellow metal is now being sold at Rs 81,760. Accordingly, the per gram rate has increased by Rs 50 to touch Rs 10,220.

On September 17 (Wednesday), gold price had decreased by Rs 80, selling for Rs 82,160, a day after it had risen by Rs 560.

While the gold price has been inching forward for most of the year, what triggered the recent rally is the trade war that US President Donald Trump unleashed on the world, including India. Since January 1, prices have surged by Rs 24,720, or 43.22%, from Rs 57,200 to Rs 81,920 as of September 12.

Starting at Rs 57,200 per sovereign on January 1, gold climbed to Rs 63,240 by February 5 and Rs 66,400 on March 14, with a single-day rise of Rs 1,440. On April 22, it hit another record at Rs 74,320 after a Rs 2,200 leap. The price crossed Rs 75,000 twice — on July 23 and August 6 at Rs 75,040

Gold prices saw a massive spike between September 1 and 12, rising by Rs 4,240 per sovereign and Rs 515 per gram.

On the other hand, the price of silver has decreased by Re 1 and is sold for Rs 141/gram today.

Gold price (22 carat) over the last five days:

September 17, 2025 - 1 sovereign: Rs 82,160, 1 gram: Rs 10,270

September 16, 2025 - 1 sovereign: Rs 82,240, 1 gram: Rs 10,280

September 15, 2025 - 1 sovereign: Rs 81,680, 1 gram: Rs 10,210

September 13, 2025 - 1 sovereign: Rs 81,760, 1 gram: Rs 10,220

September 12, 2025 - 1 sovereign: Rs 81,920, 1 gram: Rs 10,240

Silver price over the last five days:

September 17, 2025 – 1 gram: Rs 142

September 16, 2025 – 1 gram: Rs 144

September 15, 2025 – 1 gram: Rs 144

September 13, 2025 – 1 gram: Rs 143

September 12, 2025 – 1 gram: Rs 142