After lull, Chennai gold price picks up again, crosses Rs 93,000 per sovereign on Nov 11, 2025
Planning to buy gold today? Check out the latest gold rates in Chennai before you head to the jewellers
CHENNAI: After two weeks of fluctuations, gold prices in Chennai recorded a massive surge on Tuesday (November 11), rising by Rs 1,760 per sovereign – the highest increase this month. With this, the price of 22-carat gold stands at Rs 93,600 per sovereign (8 grams) and Rs 11,700 per gram, up by Rs 220.
A day earlier, on Monday (November 10), gold had risen by Rs 1,440 in a single day, with a sovereign costing Rs 91,840 and a gram Rs 11,480, in the evening session.
The present oscillating trend follows a meteoric rise last month, when gold had surged to Rs 97,600 per sovereign (Rs 12,200 per gram) on October 17—the highest this year—before plunging to Rs 88,600/sovereign (Rs 11,075/gram) on October 28.
Gold has rallied significantly this year as investors turned to the safe-haven asset amid geopolitical and economic uncertainty, driven by the ongoing US shutdown and global trade tensions.
For perspective: gold was priced at Rs 57,200 per sovereign (Rs 7,150 per gram) on January 1 this year, but costs Rs 93,600 today, November 11, marking a growth of Rs 36,400, or roughly 63.6%. On October 17, it had climbed to 70.6%, owing to a record rise of Rs 40,400 per sovereign.
Meanwhile, silver has increased by Re 1 per gram on November 10, bringing the rate to Rs 170 per gram (Rs 1,70,000/kg).
Gold price (22-carat) over the last five days:
November 10, 2025: 1 Sovereign- Rs 91,840 | 1 gram- Rs 11,480
November 08, 2025: 1 Sovereign- Rs 90,400 | 1 gram- Rs 11,300
November 07, 2025: 1 Sovereign- Rs 90,160 | 1 gram- Rs 11,270
November 06, 2025: 1 Sovereign- Rs 90,560 | 1 gram- Rs 11,320
November 05, 2025: 1 sovereign- Rs 89,440 | 1 gram- Rs 11,180
Silver price over the last five days:
November 10, 2025: 1 gram - Rs 169
November 08, 2025: 1 gram - Rs 165
November 07, 2025: 1 gram - Rs 165
November 06, 2025: 1 gram - Rs 165
November 05, 2025: 1 gram - Rs 163