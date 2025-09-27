Gold price rises in Chennai, crosses Rs 85,000 per sovereign mark again on Sept 27

CHENNAI: The price of gold in the city rose by Rs 720 per sovereign on September 27 (Saturday), with a gram priced at Rs 10,640. A sovereign now stands at Rs 85,120, crossing the Rs 85,000 mark for the second time this week.

On September 26 (Friday), gold price had increased by Rs 320, selling for Rs 84,400, a day after it had decreased by Rs 720.

While the gold price has been inching forward for most of the year, what triggered the recent rally is the trade war that US President Donald Trump unleashed on the world, including India.

Gold has climbed steadily through 2025. From Rs 57,200 per sovereign on January 1, it touched Rs 63,240 by February 5, and Rs 66,400 by March 14 after a single-day gain of Rs 1,440. On April 22, it jumped Rs 2,200 to Rs 74,320. The Rs 75,000 mark was crossed twice — on July 23 and August 6, at Rs 75,040.

In September alone, gold recorded a massive spike. From Rs 77,640 per sovereign (Rs 9,705 per gram) on September 1, prices increased to Rs 85,120 per sovereign (Rs 10,500 per gram) on September 23, a rise of Rs 7,480 per sovereign and Rs 935 per gram.

However, on September 24 and 25, the price eased slightly to Rs 84,080 per sovereign. It rose again on September 26, and on Saturday (today), it had climbed back to Rs 85,120 per sovereign.

On the other hand, the price of silver has also increased Rs 6 and is sold for Rs 159/gram today.

Gold price (22-carat) over the last five days:

September 26, 2025 - 1 sovereign: Rs 84,400, 1 gram: Rs 10,550

September 25, 2025 - 1 sovereign: Rs 84,080, 1 gram: Rs 10,510

September 24, 2025 - 1 sovereign: Rs 84,800, 1 gram: Rs 10,600

September 23, 2025 - 1 sovereign: Rs 85,120, 1 gram: Rs 10,640

September 22, 2025 - 1 sovereign: Rs 83,440, 1 gram: Rs 10,430

Silver price over the last five days:

September 26, 2025 - 1 gram: Rs 153

September 25, 2025 - 1 gram: Rs 150

September 24, 2025 - 1 gram: Rs 150

September 23, 2025 - 1 gram: Rs 150

September 22, 2025 - 1 gram: Rs 148