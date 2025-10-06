Gold price rally continues in Chennai, hits all-time high of Rs 88,480 per sovereign on Oct 6
Planning to buy gold today? Check out the latest gold rates in Chennai before you head to the jewellers
CHENNAI: Amid yet another relentless rally, the price of 22-carat gold in Chennai has increased again by Rs 880 per sovereign (1 sovereign = 8 grams) on October 6 (Monday), touching an all-time high of Rs 88,480 per sovereign. Accordingly, the per-gram rate rose by Rs 110 to Rs 11,060.
On October 4 (Saturday), 22-carat gold had increased by Rs 400 per sovereign (1 sovereign = 8 grams) to sell for Rs 87,600 a sovereign (Rs 10,950/gram).
While the gold price has been inching forward for most of the year, what triggered the recent rally is the trade war that US President Donald Trump unleashed on the world, including India.
From Rs 57,200 per sovereign on January 1, it touched Rs 63,240 by February 5, and Rs 66,400 by March 14 after a single-day gain of Rs 1,440. On April 22, it jumped Rs 2,200 to Rs 74,320. The Rs 75,000 mark was crossed twice — on July 23 and August 6, at Rs 75,040.
In September alone, gold prices surged by over Rs 9,000. From Rs 77,640 per sovereign (Rs 9,705 per gram) on September 1, it soared to Rs 86,880 per sovereign (Rs 10,860 per gram) on September 30, marking a rise of Rs 9,240 per sovereign and Rs 1,155 per gram.
On the other hand, the price of silver also increased by Re 1, and is sold for Rs 166/gram today.
Gold price (22-carat) over the last five days:
October 4, 2025 - 1 sovereign: Rs 87,600, 1 gram: Rs 10,950
October 3, 2025 - 1 sovereign: Rs 87,200, 1 gram: Rs 10,900
October 2, 2025 - 1 sovereign: Rs 87,600, 1 gram: Rs 10,950
October 1, 2025 - 1 sovereign: Rs 87,600, 1 gram: Rs 10,950
September 30, 2025 - 1 sovereign: Rs 86,880, 1 gram: Rs 10,860
Silver price over the last five days:
October 4, 2025 - 1 gram: Rs 165
October 3, 2025 - 1 gram: Rs 162
October 2, 2025 - 1 gram: Rs 164
October 1, 2025 - 1 gram: Rs 161
September 30, 2025 - 1 gram: Rs 161