Chennai's gold price dips Rs 160 on September 13, 2025, day after all-time high

CHENNAI: The price of gold in Chennai decreased by Rs 160 per sovereign on September 13 (Saturday). The yellow metal is now being sold at Rs 81,760. Accordingly, the per gram rate has dropped by Rs 20 to touch Rs 10,220.

On Tuesday (September 9), following a relentless rally, gold prices climbed to Rs 81,200, with a single-day rise of Rs 1,440. On Wednesday and Thursday, the price remained unchanged, only to surge again on Friday (September 12), reaching Rs 81,920 per sovereign.

While the gold price has been inching forward for most of the year, what triggered the recent rally is the trade war that US President Donald Trump unleashed on the world, including India. Since January 1, prices have surged by Rs 24,720, or 43.22%, from Rs 57,200 to Rs 81,920 as of September 12.

Starting at Rs 57,200 per sovereign on January 1, gold climbed to Rs 63,240 by February 5 and Rs 66,400 on March 14, with a single-day rise of Rs 1,440. On April 22, it hit another record at Rs 74,320 after a Rs 2,200 leap. The price crossed Rs 75,000 twice — on July 23 and August 6 at Rs 75,040.

In the latest surge, gold prices rose by Rs 4,280 per sovereign and Rs 535 per gram between September 1 and September 12.

On the other hand, the price of silver has increased by Re 1 and is sold for Rs 143/gram today.

Gold price (22 carat) over the last five days:

September 12, 2025 - 1 sovereign: Rs 81,920, 1 gram: Rs 10,240

September 11, 2025 - 1 sovereign: Rs 81,200, 1 gram: Rs 10,150

September 10, 2025 - 1 sovereign: Rs 81,200, 1 gram: Rs 10,150

September 9, 2025 - 1 sovereign: Rs 81,200, 1 gram: Rs 10,150

September 8, 2025 - 1 sovereign: Rs 79,760 1 gram: Rs 9,970

Silver price over the last five days:

September 12, 2025 – 1 gram: Rs 142

September 11, 2025 – 1 gram: Rs 140

September 10, 2025 – 1 gram: Rs 140

September 09, 2025 – 1 gram: Rs 140

September 08, 2025 – 1 gram: Rs 140