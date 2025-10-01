Chennai gold prices crosses Rs 87K on Oct 1, 2025; gram costs Rs 10,890
Planning to buy gold today? Check out the latest gold rates in Chennai before you head to the jewellers
CHENNAI: Gold grew costlier by Rs 240 on Wednesday (October 1), hitting an all-time high of Rs 87,120 per sovereign and Rs 10,890 per gram. In September, the gold sovereign price grew by over Rs 9,000.
On September 30 (Tuesday), the price of the yellow metal had increased by Rs 720, selling for Rs 86,800 a sovereign (Rs 10,860/gram).
While the gold price has been inching forward for most of the year, what triggered the recent rally is the trade war that US President Donald Trump unleashed on the world, including India.
Gold has climbed steadily through 2025. From Rs 57,200 per sovereign on January 1, it touched Rs 63,240 by February 5, and Rs 66,400 by March 14 after a single-day gain of Rs 1,440. On April 22, it jumped Rs 2,200 to Rs 74,320. The Rs 75,000 mark was crossed twice — on July 23 and August 6, at Rs 75,040.
In September alone, gold recorded a massive spike. From Rs 77,640 per sovereign (Rs 9,705 per gram) on September 1, prices increased to Rs 86,880 per sovereign (Rs 10,860 per gram) on September 30, a rise of Rs 9,240 per sovereign and Rs 1,155 per gram.
On the other hand, the price of silver has remained same and sold for Rs 161/gram today.
Gold price (22-carat) over the last five days:
September 30, 2025 - 1 sovereign: Rs 86,880, 1 gram: Rs 10,860
September 29, 2025 - 1 sovereign: Rs 85,600, 1 gram: Rs 10,700
September 27, 2025 - 1 sovereign: Rs 85,120, 1 gram: Rs 10,640
September 26, 2025 - 1 sovereign: Rs 84,400, 1 gram: Rs 10,550
September 25, 2025 - 1 sovereign: Rs 84,080, 1 gram: Rs 10,510
Silver price over the last five days:
September 30, 2025 - 1 gram: Rs 160
September 29, 2025 - 1 gram: Rs 160
September 27, 2025 - 1 gram: Rs 159
September 26, 2025 - 1 gram: Rs 153
September 25, 2025 - 1 gram: Rs 150