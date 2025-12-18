Chennai: Gold and silver get costlier on December 18; check their rates today
Planning to buy gold today? Check out the latest gold rates in Chennai before you head to the jewellers
CHENNAI: Gold price in Chennai increased Rs 320 per sovereign on Thursday (December 18). The 22-carat metal is now priced at Rs 99,520 per sovereign (8 grams) and Rs 12,440 per gram, after rising by Rs 40.
On December 17, gold was priced at Rs 99,200 per sovereign and Rs 12,400 per gram.
On December 15, gold was priced at Rs 1,00,120 per sovereign, the highest in the year.
The current gold rally comes after the US Federal Reserve delivered a much-anticipated rate cut and signalled further easing next year, weakening the dollar, and boosting global safe-haven demand while a record-low rupee supported domestic prices.
Earlier, the metal had touched its previous yearly high of Rs 97,600 per sovereign (Rs 12,200 per gram) on October 17.
From January 1, when gold stood at Rs 57,200 per sovereign (Rs 7,150 per gram), it has now climbed to Rs 99,520 per sovereign on December 18, an increase of Rs 42,320, or about 74%.
Meanwhile, silver continued on its record upward streak and increased by Rs 2 to sell for Rs 224 per gram (Rs 2,24,000 per kg) on December 18.
Gold price (22-carat) over the last five days:
December 17, 2025: 1 Sovereign- Rs 99,200 | 1 gram- Rs 12,400
December 16, 2025: 1 Sovereign- Rs 98,800 | 1 gram- Rs 12,350
December 15, 2025: 1 Sovereign- Rs Rs 1,00,120 | 1 gram- Rs 12,515
December 13, 2025: 1 Sovereign- Rs Rs 98,960 | 1 gram- Rs 12,370
December 12, 2025: 1 Sovereign- Rs Rs 98,960 | 1 gram- Rs 12,370
Silver price over the last five days:
December 17, 2025: 1 gram- Rs 222
December 16, 2025: 1 gram- Rs 211
December 15, 2025: 1 gram- Rs 215
December 13, 2025: 1 gram- Rs 210
December 12, 2025: 1 gram- Rs 216