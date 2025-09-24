After crossing Rs 85,000 per sovereign, gold price in Chennai records drop on September 24

CHENNAI: After a relentless rally over the past few days, the price of 22-carat gold in Chennai decreased by Rs 320 per sovereign (1 sovereign = 8 grams) on September 24 (Wednesday), bringing the cost to Rs 84,800 per sovereign. Accordingly, the per-gram rate dropped by Rs 40 to Rs 10,600.

On September 23 (Tuesday), gold prices had climbed by Rs 560 in the morning to Rs 84,000 per sovereign, and further by Rs 1,120 in the evening to Rs 85,120, hitting an all-time high.

While the gold price has been inching forward for most of the year, what triggered the recent rally is the trade war that US President Donald Trump unleashed on the world, including India.

Gold has climbed steadily through 2025. From Rs 57,200 per sovereign on January 1, it touched Rs 63,240 by February 5, and Rs 66,400 by March 14 after a single-day gain of Rs 1,440. On April 22, it jumped Rs 2,200 to Rs 74,320. The Rs 75,000 mark was crossed twice — on July 23 and August 6, at Rs 75,040.

In September alone, gold recorded a massive spike. From Rs 77,640 per sovereign (Rs 9,705 per gram) on September 1, prices increased to Rs 85,120 per sovereign (Rs 10,500 per gram) on September 23, a rise of Rs 7,480 per sovereign and Rs 935 per gram. However, on September 24 (Today), the price eased slightly to Rs 84,800 per sovereign.

On the other hand, the price of silver has remained stable and is sold for Rs 150/gram today.

Gold price (22-carat) over the last five days:

September 22, 2025 - 1 sovereign: Rs 85,120, 1 gram: Rs 10,640

September 22, 2025 - 1 sovereign: Rs 83,440, 1 gram: Rs 10,430

September 20, 2025 - 1 sovereign: Rs 82,320, 1 gram: Rs 10,290

September 19, 2025 - 1 sovereign: Rs 81,840, 1 gram: Rs 10,230

September 18, 2025 - 1 sovereign: Rs 82,760, 1 gram: Rs 10,220

Silver price over the last five days:

September 23, 2025 - 1 gram: Rs 150

September 22, 2025 - 1 gram: Rs 148

September 20, 2025 - 1 gram: Rs 145

September 19, 2025 - 1 gram: Rs 143

September 18, 2025 - 1 gram: Rs 141