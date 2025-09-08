After crossing Rs 10,000/g, gold price in Chennai records drop on September 8
Planning to buy gold today? Check out the latest gold rates in Chennai before you head to the jewellers
CHENNAI: After crossing Rs 10,000 per gram on Saturday, the price of gold in Chennai dropped by Rs 35 per gram and Rs 280 per sovereign, with a gram now costing Rs 9,970 and a sovereign Rs 79,760 on September 8 (Monday).
On September 6 (Saturday), it increased by Rs 1,120 per sovereign, reaching Rs 80,040.
While the price has been inching forward for most part of the year, what triggered the recent surge is the trade war that US President Donald Trump unleashed on the world, including India.
Earlier in August, gold price had crossed the Rs 75,000 mark for the second time this year, touching Rs 75,040 on August 6, the same rate it last reached on July 23. Between September 1 and September 6, gold prices in Chennai increased by Rs 2,400 per sovereign, reaching Rs 80,040 per sovereign.
While there were fluctuations, the price has seen a massive jump in 2025.
On February 5, the shiny metal was priced at Rs 63,240 per sovereign. Later, after more fluctuations, on March 14, the price jumped to Rs 66,400, a massive spike of Rs 1,440 from the previous day’s price.
Later, on April 22, it reached an all-time high of Rs 74,320/sovereign, with a steep one-day jump of Rs 2,200.
On the other hand, the price of silver has decreased by Re 1 and is sold for Rs 137/gram.
Gold price (22 carat) over the last five days:
September 6, 2025 - 1 sovereign: Rs 80,040, 1 gram: Rs 10,005
September 5, 2025 - 1 sovereign: Rs 78,920, 1 gram: Rs 9,865
September 04, 2025 – 1 sovereign: Rs 78,360, 1 gram: Rs 9,795
September 03, 2025 – 1 sovereign: Rs 78,440, 1 gram: Rs 9,805
September 02, 2025 – 1 sovereign: Rs 77,800, 1 gram: Rs 9,725
Silver price over the last five days:
September 06, 2025 – 1 gram: Rs 138
September 05, 2025 – 1 gram: Rs 140
September 04, 2025 – 1 gram: Rs 137
September 03, 2025 – 1 gram: Rs 137
September 02, 2025 – 1 gram: Rs 137