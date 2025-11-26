From Stranger Things Season 5 to Troll 2, here's your guide to OTT releases in November 2025

Begin typing your search...

    AuthorDTNEXT BureauDTNEXT Bureau|26 Nov 2025 10:27 AM IST
    From Stranger Things Season 5 to Troll 2, heres your guide to OTT releases in November 2025
    Representative image

    Name: Stranger Things Season 5

    Language: English

    Episodes: 8

    Cast: Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard and Millie Bobby Brown

    Streaming platform: Netflix


    Name: Ekaki

    Language: Hindi

    Episodes: 5

    Cast: Ashish Chanchlani, Akash Dodeja and Sidhant Sarfare

    Streaming platform: YouTube

    Name: Troll 2

    Language: English

    Cast: Ine Marie Wilmann, Kim Falck and Sara Khorami

    Streaming platform: Netflix

    Name: Prehistoric Planet: Ice Age

    Language: English

    Episodes: 5

    Cast: Tom Hiddleston

    Streaming platform: Apple TV+

    Name: Bel-Air Season 4

    Language: English

    Episodes: 8

    Cast: Jabari Banks, Adrian Holmes and Cassandra Freeman

    Streaming platform: JioHotstar

