From Stranger Things Season 5 to Troll 2, here's your guide to OTT releases in November 2025
Here's a quick guide to help you pick your next binge
Name: Stranger Things Season 5
Language: English
Episodes: 8
Cast: Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard and Millie Bobby Brown
Streaming platform: Netflix
Name: Ekaki
Language: Hindi
Episodes: 5
Cast: Ashish Chanchlani, Akash Dodeja and Sidhant Sarfare
Streaming platform: YouTube
Name: Troll 2
Language: English
Cast: Ine Marie Wilmann, Kim Falck and Sara Khorami
Streaming platform: Netflix
Name: Prehistoric Planet: Ice Age
Language: English
Episodes: 5
Cast: Tom Hiddleston
Streaming platform: Apple TV+
Name: Bel-Air Season 4
Language: English
Episodes: 8
Cast: Jabari Banks, Adrian Holmes and Cassandra Freeman
Streaming platform: JioHotstar
