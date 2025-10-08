DT Next Watchlist | From Veduvan to Boots, here’s a guide to OTT releases in October 2025
Here's a quick guide to help you pick your next binge
Name: Veduvan
Language: Tamil
Episodes: 7
Cast: Kanna Ravi, Sanjeev and Sravnitha
Streaming platform: Z5
Name: Boots
Language: English
Episodes: 8
Cast: Vera Farmiga, Miles Heizer and Kieron Moore
Streaming platform: Netflix
Name: Kurukshetra
Language: Hindi
Episodes: 18
Cast: Vinod Sharma, Sahil Vaid and Saumya Daan
Streaming platform: Netflix
Name: Search: The Naina Murder Case
Language: Hindi
Episodes: 6
Cast: Konkana Sen Sharma and Surya Sharma
Streaming platform: JioHotstar
Name: Victoria Beckham
Language: English
Episodes: 3
Cast: Victoria Beckham
Streaming platform: Netflix