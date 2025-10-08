Begin typing your search...

    DT Next Watchlist | From Veduvan to Boots, here’s a guide to OTT releases in October 2025
    Name: Veduvan

    Language: Tamil

    Episodes: 7

    Cast: Kanna Ravi, Sanjeev and Sravnitha

    Streaming platform: Z5

    Name: Boots

    Language: English

    Episodes: 8

    Cast: Vera Farmiga, Miles Heizer and Kieron Moore

    Streaming platform: Netflix

    Name: Kurukshetra

    Language: Hindi

    Episodes: 18

    Cast: Vinod Sharma, Sahil Vaid and Saumya Daan

    Streaming platform: Netflix

    Name: Search: The Naina Murder Case

    Language: Hindi

    Episodes: 6

    Cast: Konkana Sen Sharma and Surya Sharma

    Streaming platform: JioHotstar

    Name: Victoria Beckham

    Language: English

    Episodes: 3

    Cast: Victoria Beckham

    Streaming platform: Netflix

