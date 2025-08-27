DT Next Watchlist | From The Chronicles Of The 4.5 Gang to Shodha, here’s a guide to OTT releases in August 2025

Begin typing your search...

    AuthorDTNEXT BureauDTNEXT Bureau|27 Aug 2025 8:30 AM IST  ( Updated:2025-08-27 03:00:23  )
    Representative Image 

    Name: The Chronicles Of The 4.5 Gang

    Language: Malayalam

    Episodes: 6

    Cast: Jagadish, Indrans, Vijayaraghavan, and Darshana Rajendran

    Streaming platform: SonyLIV

    ========================================

    Name: Shodha

    Language: Kannada

    Episodes: 6

    Cast: Pawan Kumar, Siri Ravikumar, Anusha Ranganath and Arun Sagar

    Streaming platform: Zee5

    ===================================

    Name: Rambo In Love

    Language: Telugu

    Episodes: 7

    Cast: Payal Chengappa, Abhinav Manikanta and Kavya Kashetti

    Streaming platform: JioHotstar

    =====================================

    Name: The Terminal List: Dark Wolf Season 1

    Language: English

    Episodes: 7

    Cast: Taylor Kitsch, Chris Patt and Tom Hopper

    Streaming platform: Amazon Prime Video

    ===================================

    Name: How I Left The Opus Dei

    Language: Spanish

    Episodes: 4

    Cast: Claudia Traisac and Gareth Gore

    Streaming platform: JioHotstar

    OTT seriesamazon primeNetflix
    DTNEXT Bureau

