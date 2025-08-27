DT Next Watchlist | From The Chronicles Of The 4.5 Gang to Shodha, here’s a guide to OTT releases in August 2025
Here's a quick guide to help you pick your next binge
Name: The Chronicles Of The 4.5 Gang
Language: Malayalam
Episodes: 6
Cast: Jagadish, Indrans, Vijayaraghavan, and Darshana Rajendran
Streaming platform: SonyLIV
========================================
Name: Shodha
Language: Kannada
Episodes: 6
Cast: Pawan Kumar, Siri Ravikumar, Anusha Ranganath and Arun Sagar
Streaming platform: Zee5
===================================
Name: Rambo In Love
Language: Telugu
Episodes: 7
Cast: Payal Chengappa, Abhinav Manikanta and Kavya Kashetti
Streaming platform: JioHotstar
=====================================
Name: The Terminal List: Dark Wolf Season 1
Language: English
Episodes: 7
Cast: Taylor Kitsch, Chris Patt and Tom Hopper
Streaming platform: Amazon Prime Video
===================================
Name: How I Left The Opus Dei
Language: Spanish
Episodes: 4
Cast: Claudia Traisac and Gareth Gore
Streaming platform: JioHotstar