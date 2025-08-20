DT Next Watchlist | From Peacemaker 2 to Thalaivan Thalaivii, here’s a guide to OTT releases in August 2025
Here's a quick guide to help you pick your next binge
Name: Thalaivan Thalaivii
Language: Tamil
Cast: Vijay Sethupathi and Nithya Menen
Streaming platform: Amazon Prime Video
===================================
Name: Maareesan
Language: Tamil
Cast: Vadivelu and Fahadh Faasil
Streaming platform: Netflix
====================================
Name: Peacemaker Season 2
Language: English
Episodes: 8
Cast: John Cena, Danielle Brooks, Freddie Stroma and Jennifer Holland
Streaming platform: JioHotstar
===========================================
Name: River Of Fate
Language: Brazilian
Episodes: 4
Cast: Domithila Cattete, Marleyda Soto and Lucas Galvino
Streaming platform: Netflix
=======================================
Name: The Twisted Tale Of Amanda Knox
Language: English
Episodes: 8
Cast: Grace Van Patten and Rebecca Wisocky
Streaming platform: JioHotstar