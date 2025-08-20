Begin typing your search...

    DT Next Watchlist | From Peacemaker 2 to Thalaivan Thalaivii, here’s a guide to OTT releases in August 2025

    Here's a quick guide to help you pick your next binge

    AuthorDTNEXT BureauDTNEXT Bureau|20 Aug 2025 6:40 AM IST  ( Updated:2025-08-20 01:11:23  )
    Name: Thalaivan Thalaivii

    Language: Tamil

    Cast: Vijay Sethupathi and Nithya Menen

    Streaming platform: Amazon Prime Video

    Name: Maareesan

    Language: Tamil

    Cast: Vadivelu and Fahadh Faasil

    Streaming platform: Netflix

    Name: Peacemaker Season 2

    Language: English

    Episodes: 8

    Cast: John Cena, Danielle Brooks, Freddie Stroma and Jennifer Holland

    Streaming platform: JioHotstar

    Name: River Of Fate

    Language: Brazilian

    Episodes: 4

    Cast: Domithila Cattete, Marleyda Soto and Lucas Galvino

    Streaming platform: Netflix

    Name: The Twisted Tale Of Amanda Knox

    Language: English

    Episodes: 8

    Cast: Grace Van Patten and Rebecca Wisocky

    Streaming platform: JioHotstar

