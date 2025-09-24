DT Next Watchlist | From English Teacher Season 2 to Alice In Borderland Season 3, here’s a guide to OTT releases in September 2025
Here's a quick guide to help you pick your next binge
Name: English Teacher Season 2
Language: English
Episodes: 10
Cast: Brian Jordan Alvarez, Savanna Gann and Stephanie Koenig
Streaming platform: JioHotstar
==================================
Name: Hotel Costiera
Language: Italian
Episodes: 6
Cast: Jesse Williams and Maria Chiara Giannetta
Streaming platform: Amazon Prime Video
=====================================
Name: Alice In Borderland Season 3
Language: Japanese
Episodes: 6
Cast: Kento Yamazaki and Tao Tsuchiya
Streaming platform: Netflix
==================================
Name: Janaawar: The Beast Within
Language: Hindi
Episodes: 8
Cast: Bhuvan Arora, Bhagwan Tiwari and Atul Kale
Streaming platform: Zee5
==========================
Name: The Murky Stream
Language: Korean
Episodes: 9
Cast: Rowoon and Shin Ye Eun
Streaming platform: JioHotstar