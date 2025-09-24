Begin typing your search...

    DT Next Watchlist | From English Teacher Season 2 to Alice In Borderland Season 3, here’s a guide to OTT releases in September 2025

    Here's a quick guide to help you pick your next binge

    AuthorDTNEXT BureauDTNEXT Bureau|24 Sept 2025 9:00 AM IST
    Representative Image 

    Name: English Teacher Season 2

    Language: English

    Episodes: 10

    Cast: Brian Jordan Alvarez, Savanna Gann and Stephanie Koenig

    Streaming platform: JioHotstar

    Name: Hotel Costiera

    Language: Italian

    Episodes: 6

    Cast: Jesse Williams and Maria Chiara Giannetta

    Streaming platform: Amazon Prime Video

    Name: Alice In Borderland Season 3

    Language: Japanese

    Episodes: 6

    Cast: Kento Yamazaki and Tao Tsuchiya

    Streaming platform: Netflix

    Name: Janaawar: The Beast Within

    Language: Hindi

    Episodes: 8

    Cast: Bhuvan Arora, Bhagwan Tiwari and Atul Kale

    Streaming platform: Zee5

    Name: The Murky Stream

    Language: Korean

    Episodes: 9

    Cast: Rowoon and Shin Ye Eun

    Streaming platform: JioHotstar

