DT Next Watchlist | From Coolie to Do You Wanna Partner?, here’s a guide to OTT releases in September 25
Here's a quick guide to help you pick your next binge
Name: Coolie
Language: Tamil
Cast: Rajinikanth, Nagarjuna, Sathyaraj, Upendra, Soubin Shahir, Shruti Haasan and Aamir Khan
Streaming platform: Amazon Prime Video
==============================================
Name: Do You Wanna Partner?
Language: Hindi
Episodes: 8
Cast: Tamannaah Bhatia, Diana Penty, Jaaved Jaaferi, Nakuul Mehta and Shweta Tiwari
Streaming platform: Amazon Prime Video
=============================================
Name: aka Charlie Sheen
Language: English
Episodes: 2
Cast: Charlie Sheen, Sean Penn and Denise Richards
Streaming platform: Netflix
=====================================================
Name: Tempest
Language: Korean
Episodes: 9
Cast: Jun Ji-hyun, Gang Dong-won, John Cho and Lee Mi-sook
Streaming platform: JioHotstar
=======================================
Name: Beauty In Black Season 2
Language: English
Episodes: 8
Cast: Taylor Polidore Williams, Amber Reign Smith and Xavier Smalls
Streaming platform: Netflix