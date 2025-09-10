Begin typing your search...

    DT Next Watchlist | From Coolie to Do You Wanna Partner?, here's a guide to OTT releases in September 25

    Here's a quick guide to help you pick your next binge

    10 Sept 2025
    DT Next Watchlist | From Coolie to Do You Wanna Partner?, here’s a guide to OTT releases in September 25
    Representative Image

    Name: Coolie

    Language: Tamil

    Cast: Rajinikanth, Nagarjuna, Sathyaraj, Upendra, Soubin Shahir, Shruti Haasan and Aamir Khan

    Streaming platform: Amazon Prime Video

    Name: Do You Wanna Partner?

    Language: Hindi

    Episodes: 8

    Cast: Tamannaah Bhatia, Diana Penty, Jaaved Jaaferi, Nakuul Mehta and Shweta Tiwari

    Streaming platform: Amazon Prime Video

    Name: aka Charlie Sheen

    Language: English

    Episodes: 2

    Cast: Charlie Sheen, Sean Penn and Denise Richards

    Streaming platform: Netflix

    Name: Tempest

    Language: Korean

    Episodes: 9

    Cast: Jun Ji-hyun, Gang Dong-won, John Cho and Lee Mi-sook

    Streaming platform: JioHotstar

    Name: Beauty In Black Season 2

    Language: English

    Episodes: 8

    Cast: Taylor Polidore Williams, Amber Reign Smith and Xavier Smalls

    Streaming platform: Netflix

