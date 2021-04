AITA U-16 tennis: Shivashanker stuns top seed, enters semis

Bangalore :

Shivashanker, 14, who made it to the main draw through the qualifying rounds, won 6-4, 6-1 in a quarter-final match. Two more seeds -- fifth seed Sooraj Vijaykumar and seventh seed Aman Rao -- also bit the dust leaving third seeded Kriish Ajay Tyagi as the lone fancied player in fray.





In the girls section, Kridayeshi Pai stretched top seed Gagana Mohankumar before losing in three sets.





Results:





Quarter-finals (Seedings pre-fixed):





Boys singles: Q-Dev Shivashanker bt 1-Jason Michael David 6-4, 6-1; Sriniketh Kannan bt 5-Sooraj Vijaykumar 7-6 (5), 6-1; 3-Kriish Ajay Tyagi bt LL-Srikar Doni 6-1, 6-0; Q-Sehaj Singh Pawar bt 7-Aman Rao 6-0, 6-0 Boys doubles: Anoop Keshavamurty / Kriish Ajay Tyagi bt Aahil Ayaz / Haroon Syed 6-0, 6-0; Dev Shivashankar / Siva Prasath bt 3-Aman Rao / Vishnu Balachandar 7-6 (4), 6-2; Prakaash Sarran / Kushal SP bt 4-Sivaji Pilla / Akshath Henish 7-6 (2), 6-0; 1-Jasom Michael David / Sriniketh Kannan bt Havish Kumar Baddireddy / Pavan Ganesh 6-2, 6-3 Girls singles: 1-Gagana Mohankumar bt Hridayeshi Pai 7-5, 5-7, 6-1; 5-Vanya Srivastav bt 3-Mahika Suravaram 6-3, 6-1; 4-Sree Tanvi Dasari bt Q-Mrinali Navada 4-6, 6-1, 6-2; Anvi Punaganti bt Sushmitha Ravi 3-6, 6-1, 6-4 Girls doubles: 1-Vanya Srivatsava / Gagana Mohankumar bt Shubha Nandini / Madhumita Suresh 6-1, 6-3; 3-Umam Ahmad / Mahika Reddy Suravaram bt Thanu Vishwas / Purvi Prasanna 6-1, 6-1; 4-Tanishka Kannan Ranganathan / Kaviya Saravanan bt Adithi Balamurugan / Dharani Srinivasa 6-0, 1-6 (10-7); 2-Harshini N / Disha Santosh Khandoji bt Vanshika Borkar / Samrudhi Padmiti 6-0, 6-3