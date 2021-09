DMK and allies to hold protest against BJP led-government on September 20

Chennai :

According to a statement issued by the leaders of the coalition parties, including the DMK, "The Congress leader Sonia Gandhi had chaired a video conference with opposition leaders recently, to discuss agricultural laws, rise in petrol, diesel and cooking gas prices, economic devastation, privatization and unemployment. Following which it was decided unanimously, to hold protests across the country from September 20 to 30, to condemn the anti-people and anti-democratic actions of the central BJP government, including the privatisation of PSUs and the Pegasus row".

#FarmLaws, தொடர் விலையேற்றம், #PSU தனியார்மயமாக்கல், பெகாசஸ் ஒட்டுக்கேட்பு உள்ளிட்ட பாஜக அரசின் மக்கள் - ஜனநாயக விரோதப் போக்கைக் கண்டித்து 20-9-2021 அன்று திமுக தலைமையிலான கூட்டணிக்கட்சியினர் தங்கள் இல்லம் முன்பு கருப்புக்கொடி ஏந்திப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிடக் கேட்டுக்கொள்கிறேன். pic.twitter.com/BrUk70LOBE — M.K.Stalin (@mkstalin) September 5, 2021









"Hence, the DMK-led coalition parties in the state have joined hands to carry out a black flag protest in front of their homes at 10 am on September 20, condemning the actions of the Central government".





The DMK alliance partners who will be participating the protests are, Dravida Kazhagam, Tamil Nadu Congress Committee, MDMK, CPI, CPM, IUML, VCK, MMK, TVK and KMDK.