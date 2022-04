IPL 2022: Gujarat Titans won the toss and chose to bowl against Punjab Kings

Gujarat Titans won the toss and chose to bowl against Punjab Kings.

Gujarat Titans : 1 Shubman Gill, 2 Matthew Wade (wk), 3 Sai Sudarshan, 4 Abhinav Manohar, 5 Hardik Pandya (capt), 6 David Miller, 7 Rahul Tewatia, 8 Rashid Khan, 9 Darshan Nalkande, 10 Lockie Ferguson, 11 Mohammed Shami

Punjab Kings : 1 Mayank Agarwal (capt), 2 Shikhar Dhawan, 3 Jonny Bairstow, 4 Liam Livingstone, 5 Shahrukh Khan, 6 Jitesh Sharma (wk), 7 Odean Smith, 8 Arshdeep Singh, 9 Kagiso Rabada, 10 Rahul Chahar, 11 Vaibhav Arora