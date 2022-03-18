Fri, Mar 18, 2022

Europa Conference League quarter-final and semi-final draw

Published: Mar 18,202210:49 PM by Reuters

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Following is the Europa Conference League draw for the quarter-finals and semi-finals, held in Nyon on Friday. Quarter-final 1: Bodo/Glimt v AS Roma

Representative Image (Image Credit: ANI)
Representative Image (Image Credit: ANI)
Paris:
Quarter-final 2: Feyenoord v Slavia Prague Quarter-final 3: Marseille v PAOK

Quarter-final 4: Leicester City v PSV Eindhoven Semi-final 1: Leicester or PSV v Bodo/Glimt or Roma

Semi-final 2: Feyenoord or Slavia Prague v Marseille or PAOK * Team drawn first will play the first leg at home.

SCHEDULE Quarter-finals

First leg: April 7 Second leg: April 14

Semi-finals First leg: April 28

Second leg: May 5 Final

May 25 at Arena Kombetare, Tirana, Albania (Compiled by Tommy Lund in Gdansk Editing by Toby Davis)

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